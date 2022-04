RWE Aktie News: RWE macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 39,33 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 39,80 EUR zu. Bei 39,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 302.835 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 21.07.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 27,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 45,39 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte RWE am 12.05.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.03.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je RWE-Aktie.

