RWE Aktie News: RWE fällt am Montagvormittag

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 36,07 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 36,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 35,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.996 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,72 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 29,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,16 EUR je Aktie belaufen.

