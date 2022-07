RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Aufschlag

Die RWE-Aktie konnte um 04.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 37,33 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 37,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 37,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 816.552 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 31,49 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,08 EUR.

Am 12.05.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.002,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR in den Büchern standen.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,08 EUR je Aktie belaufen.

