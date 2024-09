RWE Aktie News: RWE büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 32,42 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 32,42 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,04 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 632.186 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,89 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je RWE-Aktie.

