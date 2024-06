RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 35,52 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 35,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,48 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 402.272 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,17 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,45 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je RWE-Aktie belaufen.

