RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 33,27 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:53 Uhr 3,0 Prozent. Bei 33,60 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,29 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.636.918 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 27,23 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,59 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,59 Mrd. EUR, gegenüber 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,11 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

