RWE Aktie News: RWE reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 31,07 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 31,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 31,63 EUR. Bei 31,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.224.078 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,24 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

