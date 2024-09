RWE Aktie News: RWE gibt am Vormittag ab

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 32,93 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 32,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.564 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 8,65 Prozent sinken.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,89 EUR aus.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

RWE-Aktie zieht an: Analyst sieht hohes Aufwärtspotenzial bei RWE - Auch weitere Vorsorger im Aufwind