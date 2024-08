RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,17 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,17 EUR zu. Bei 31,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.279 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,80 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,50 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,10 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,68 EUR.

Am 15.05.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

