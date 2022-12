RWE Aktie News: RWE legt am Nachmittag zu

Das Papier von RWE konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,43 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,62 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 42,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 375.156 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 30,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,18 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.744,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,01 EUR je Aktie aus.

