RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Rot

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 33,33 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,33 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 33,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 118.116 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 9,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

