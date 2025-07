RWE Aktie News: RWE am Vormittag tiefer

RWE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 35,80 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 35,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 35,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.624 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 36,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 2,57 Prozent zulegen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,25 EUR.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,58 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,63 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,39 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

