RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 29,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 29,22 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,10 EUR nach. Mit einem Wert von 29,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.563 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2024 bei 41,09 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 5,00 Prozent wieder erreichen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,33 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 4,74 Mrd. EUR, gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,90 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen