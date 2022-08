RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 41,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,59 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250.016 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,07 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Mit einem Kursverlust von 40,68 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,69 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,30 Prozent auf 8.002,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte RWE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Nordea-Aktie etwas leichter: JPMorgan hält Nordea für möglichen EURO STOXX 50-Kandidaten

RWE-Aktie fester: RWE und Stena-Power sollen laut Bund LNG-Terminal vor Lubmin betreiben

Experten sehen bei RWE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE