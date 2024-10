RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

So entwickelt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,44 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 31,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 653.892 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,64 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,33 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

