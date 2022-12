RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 42,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 42,48 EUR. Bei 42,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 512.693 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 30,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,09 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.744,00 EUR im Vergleich zu 4.855,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2023 erfolgen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 15.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,01 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com