RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 40,85 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,75 EUR. Bei 40,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 53.307 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 43,89 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,77 EUR.

Am 12.05.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 1,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie schließt tiefer: RWE kauft 1,4-Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall

RWE-Aktie schwächelt: RWE hat Gaszahlungen an Russland sanktionskonform angepasst

RWE-Aktie: Experten empfehlen RWE im Mai mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com