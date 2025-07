RWE Aktie News: RWE am Mittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 36,10 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 36,10 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 36,08 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 278.185 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,72 EUR) erklomm das Papier am 02.07.2025. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,10 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren

UBS AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy