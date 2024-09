RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 33,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 33,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155.275 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,40 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,18 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,89 EUR für die RWE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

