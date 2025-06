RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag im Plus

RWE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 34,21 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 34,21 EUR. Bei 34,32 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 827.083 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 34,84 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 18,85 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

