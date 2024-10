RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,40 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 31,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.467 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,20 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR an.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,48 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,79 EUR je Aktie.

