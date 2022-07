RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 12.07.2022 16:22:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 36,50 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,80 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,05 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 593.247 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 16,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2021 auf bis zu 28,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 48,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.783,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.002,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte RWE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 2,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Comeback für die Kohle

JPMorgan: Nordea steigt möglicherweise in EURO STOXX 50 auf - Nordea-Aktie legt zu

RWE-Aktie tiefer: RWE verpartnert sich mit Hellenic Petroleum bei Offshore-Wind

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE