RWE Aktie News: RWE verliert am Nachmittag

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 31,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 31,96 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,18 EUR. Zuletzt wechselten 1.474.774 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 36,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 15,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 EUR je Aktie.

