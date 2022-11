RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit roter Tendenz

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 38,58 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 38,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 770.455 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 31,64 EUR. Mit Abgaben von 21,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 51,75 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 15.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,86 EUR fest.

