RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag südwärts

Um 04:22 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 38,67 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 38,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.316.850 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. 12,05 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.11.2021 bei 31,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,985 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,75 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.744,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.855,00 EUR umgesetzt.

Die RWE-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,86 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

