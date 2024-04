RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 32,05 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 32,05 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 31,79 EUR. Bei 32,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.127.279 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,15 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,77 EUR aus.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie angeschoben: RWE platziert erste grüne US-Anleihe über 2 Milliarden Dollar

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone