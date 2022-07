RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittag vor

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 36,51 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 35,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 682.066 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 16,97 Prozent zulegen. Bei 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,42 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Am 10.08.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

