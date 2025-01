RWE Aktie News: RWE wird am Nachmittag ausgebremst

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,77 EUR ab.

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 28,77 EUR ab. Bei 28,68 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.023.076 RWE-Aktien.

Am 17.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 13.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: DAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen