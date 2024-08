RWE Aktie News: RWE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

RWE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 31,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 31,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 31,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.640.292 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,70 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX im Aufwind

Goldman Sachs Group Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy