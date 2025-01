RWE Aktie News: RWE am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von RWE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 29,63 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,76 EUR. Mit einem Wert von 29,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 681.624 RWE-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,79 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 13.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,74 Mrd. EUR, gegenüber 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,90 Prozent präsentiert.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

