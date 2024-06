RWE Aktie News: RWE wird am Nachmittag ausgebremst

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,07 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 33,07 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 814.578 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 28,00 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,45 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Das EPS lag bei 2,58 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach

DAX aktuell: DAX am Freitagmittag in Rot