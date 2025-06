RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 35,39 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 35,39 EUR. Bei 35,29 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 121.310 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2025 markierte das Papier bei 35,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,42 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

