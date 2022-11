RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 40,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 41,13 EUR. Bei 40,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 1.345.034 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Am 23.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,93 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,90 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,96 EUR an.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,99 EUR je Aktie belaufen.

