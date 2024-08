RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,18 EUR.

Das Papier von RWE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 31,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 31,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 295.874 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 35,76 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,53 Prozent.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,70 EUR je RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

