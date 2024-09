RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 31,84 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 31,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,57 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 901.537 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 24,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 5,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

