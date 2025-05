RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 32,95 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 32,95 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.913 RWE-Aktien.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 35,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,01 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,19 EUR je Aktie.

