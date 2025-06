RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag freundlich

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,09 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 35,15 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 276.913 RWE-Aktien.

Bei 35,90 EUR markierte der Titel am 16.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,31 Prozent. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 20,89 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,50 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,39 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,17 EUR je RWE-Aktie belaufen.

