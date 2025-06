RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag tiefer

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 35,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,00 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,78 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 75.896 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 35,90 EUR markierte der Titel am 16.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,69 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,50 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je RWE-Aktie belaufen.

