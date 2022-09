RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag billiger

Die RWE-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 40,10 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 40,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 551.510 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,985 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,81 EUR.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.298,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von RWE.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

E.ON drängt nach Leck im AKW Isar 2 auf Planungssicherheit

RWE-Aktie fester: Offshore-Windparks in Lettland geplant

Aktien uneins: Kartellamt hat keine Bedenken angesichts Zusammenarbeit von RWE, Uniper und VNG

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE