RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

RWE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 28,76 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 28,76 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 28,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 220.785 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,79 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 3,48 Prozent sinken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 13.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,07 Mrd. EUR gelegen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell