RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 32,50 EUR. Bei 32,58 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132.029 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,11 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,44 EUR aus.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren -3,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie unter Druck: RWE kappt mittelfristiges Investitionsziel um 10 Milliarden Euro

RWE-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für RWE-Aktie