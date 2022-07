RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 21.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 37,32 EUR ab. Bei 37,11 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 783.894 RWE-Aktien.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2021 bei 28,62 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 30,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,42 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 12.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

