RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 38,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 37,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,63 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 572.865 Aktien.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 12,33 Prozent niedriger. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 35,79 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,08 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

