RWE Aktie News: RWE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 43,33 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,48 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 731.555 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,69 EUR.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,80 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8.298,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

