RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag südwärts

Um 09:22 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 42,59 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 42,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 50.170 Stück.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,14 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,67 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,69 EUR.

RWE veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8.298,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 3.792,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je RWE-Aktie.

