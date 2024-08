RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 31,89 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 31,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 31,97 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 172.865 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 47,70 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

