RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 31,89 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 31,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 31,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 560.762 RWE-Aktien.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 5,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR an.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

