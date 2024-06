RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 32,93 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 32,93 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 32,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 763.004 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 28,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 49,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

RWE-Aktie stabil: RWE darf weitere Windparks in der Nordsee bauen

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt nachmittags