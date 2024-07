RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,18 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 33,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 33,14 EUR. Bei 33,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 50.964 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Gewinne von 27,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,73 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,77 EUR je Aktie belaufen.

