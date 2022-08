RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die RWE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 43,21 EUR. Bei 43,14 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 330.963 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,69 EUR je RWE-Aktie an.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie gewinnt: RWE übernimmt polnischen Photovoltaik-Anbieter Alpha Solar

Uniper-Aktie zieht an: Uniper erhält wohl Löwenanteil der Gasumlage

OMV, Uniper & Co.: Versorger erheben Ansprüche auf etwa 34 Milliarden Euro aus Gasumlage

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE